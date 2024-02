Matteo Renzi | Il Pd vuole il ' dibbbbattito' però si è fermato al 1921

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Per gentile concessione, pubblichiamo un estratto del nuovo libro di, leader di Italia viva, "Palla al centro. La politica al tempo delle influencer" (edito per Piemme da Mondadori Libri S.p.A.) I congressi del Partito democratico sono ormai un'esperienza mitica, se non mistica. Chi come me ne ha vinti due può permettersi il lusso di parlarne con rispetto, ma con verità. Intanto c'è la questione del dibattito, anzi del «» con quattro b. Nella preparazione del congresso del '23, ad esempio, la frase più interessante per capire il livello del ragionamento è quella del più ascoltato guru del pensiero dem, Goffredo Bettini. Che come al solito non le manda a dire: «Dobbiamo recuperare la scintilla della Rivoluzione d'ottobre». La giovane segretaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, scelta da Enrico Letta per ...