Mattarella a Trento | “Volontariato è risorsa preziosa di una società La solidarietà è un moto che parte dalle coscienze”

(Di domenica 4 febbraio 2024) “Iltra le più preziose di una. L’Italia, per nostra fortuna, è ricca di volontari e di associazioni che raccolgono e organizzano queste energie civili. Volontari che portano sollievo negli ospedali. Volontari che danno forza alla protezione civile, che si occupano di sicurezza ambientale, che custodiscono e valorizzano il patrimonio culturale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergioin occasione dell’inaugurazione ufficiale dicapitale europea e italiana del2024. “La– ha aggiunto – è unche”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

"Il volontariato è risorsa tra le più preziose di una società", ha detto ieri mattina, sabato 3 febbraio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella