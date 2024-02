Mathieu van der Poel vince i Mondiali ciclocross | “Mi sono tolto un peso Mi sto spostando su strada e mountain bike”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024)van derha vinto idi. Sigillo perentorio per il grande favorito della vigilia, che ha dominato la gara andata in scena a Tabor. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck ha manifestato tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Wielerflits: “È tanto dire che mi sia statoundalle spalle. Mafelice. Sarebbe stato un peccato perdere il titolo mondiale dopo una stagione del genere.riuscito a rimanere abbastanza calmo. La situazione era diversa rispetto al mio primo Mondiale tra gli élite a Tabor. Naturalmente, bisogna correre la gara e non sempreil favorito, come abbiamo visto in passato. È un percorso dove può succedere di tutto, quindifelice di essere ...