Materiali critici | la Germania lancia un fondo d’investimento nazionale

(Di domenica 4 febbraio 2024) Il governo tedesco ha deciso dire un, di circa $1.1 miliardi di dollari, a supporto della sua strategia di de-risking dalla Cina e dal controllo delle sue industrie delle principali catene di approvvigionamento per le tecnologie green, in particolare delle fasi di estrazione e raffinazione dei minerali e. Secondo quanto ricostruito da Bloomberg, l’iniziativa vedrà la KfW Development Bank, istituto di credito controllato dallo stato tedesco, svolgere un ruolo chiave nella selezione lungo la filiera di progetti ritenuti di interesse vitale per l’industria tedesca (in particolare, quella automotive) per assicurare forniture di litio, nichel, manganese, cobalto, silicio metallico e terre rare. Input essenziali per la manifattura di batterie, microprocessori e ...