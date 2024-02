Matelica | passeggiata ad Abano Avversarie staccate di 30 punti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 febbraio 2024) WaveTerme 46 Thunder76 WAVE THERMAL : Hatch 8, Callegari, Biondi 2, Destro 2, Bremaud 15, Degiovanni 14, Siviero, Biasiolo 2, Coccato, Grassia, Dell’Olio 2, Rossi 4. All. Cesari. HALLEY THUNDER: Kraujaunite 11, Cabrini 18, Gramaccioni 17, Poggio 12, Offor 4, Stronati, Celani 4, Georgieva, Zamparini, Montelpare, Michelini ne, Sanchez 10. All. Sorgentone. Arbitri: Fusari e Migliaccio. Note: parziali 8-17, 24-35, 30-60. Tiri liberiTerme 2/4,17/24. Tutto facile per la Halley Thunderche passa sul campo diTerme al termine di una gara dominata sin dall’inizio. Dopo essersi tolta un po’ di ruggine in attacco nei primi minuti, le marchigiane cominciano subito a spingere in attacco con la Poggio che firma ...