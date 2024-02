Masi sbanca Castenaso e torna a respirare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Colpaccio delTorello Voghiera sul sintetico di, una vittoria per 1-3 che rappresenta una boccata d’ossigeno dopo una serie infinita di sconfitte e pareggi, che aveva risospinto i tricolori al penultimo posto. E’ stata una partita a senso unico. Ospiti in gol già al 12’ con Vanzini, in contropiede si libera del diretto controllore e staffilata che muore all’incrocio dei pali. Vanzini sugli scudi anche al 24’, conquista un calcio di rigore poi trasformato di giustezza da Cazzadore. Ilha una reazione rabbiosa, tanta superiorità territoriale, ma senza vere occasioni da gol, a parte un tiro di Cipriano cui Campi dice di no. Nel secondo tempo ilamministra il vantaggio e cala il tris al 32’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Bellisio, la difesa bolognese respinge corto, raccoglie Medi ...