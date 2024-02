Marquez | terribile lutto | Marc ora deve mantenere la sua promessa

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 4 febbraio 2024) Graveha colpito i fratelliche hanno dato l’annuncio sui social: in particolarenon è riuscito ala“Grazie per essersi preso cura di noi e per tutto quello che ci hai insegnato”: poche parole che fanno però capire tutto. Un graveha colpito i fratelli, da poco tornati ad essere compagni di squadra in MotoGP nel team Gresini.e Alex hanno annunciato la morte del nonno, Ramon, che si è spento quest’oggi e i due piloti Ducati hanno voluto rendergli omaggio sui social.pere Alex(LaPresse) – Rompipallone.itUna foto in cui compaiono tutti e tre sorridenti, poche parole per dire semplicemente grazie e ...