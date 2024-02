Marotta: «Inter-Juventus per l’autostima. Rinnovo Lautaro Martinez? Rapporti splendidi» (Di domenica 4 febbraio 2024) Marotta prima di Inter-Juventus in programma questa sera e importante per la lotta scudetto in Serie A, su DAZN ha parlato dell’importanza di questa partita in ottica scudetto. Poi l’Amministratore Delegato nerazzurro ha chiarito la situazione sul Rinnovo dell’attaccante. SCONTRO DIRETTO – Beppe Marotta prima di Inter-Juventus, ha parlato così su DAZN: «Parecchio, non tutto perché la partita ha un fascino particolare essendo il Derby d’Italia. Si affrontano due squadre fortissime, sarà un esame molto importante che darà risposte importante dal piano della prestazione. Una vittoria significherebbe avere un’autostima ancora più forte. Poi però ci sono ancora tantissime partite a disposizione e le cosiddette “provinciali” insidiano quelli che sono i pronostici. La finale ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di domenica 4 febbraio 2024)prima diin programma questa sera e importante per la lotta scudetto in Serie A, su DAZN ha parlato dell’importanza di questa partita in ottica scudetto. Poi l’Amministratore Delegato nerazzurro ha chiarito la situazione suldell’attaccante. SCONTRO DIRETTO – Beppeprima di, ha parlato così su DAZN: «Parecchio, non tutto perché la partita ha un fascino particolare essendo il Derby d’Italia. Si affrontano due squadre fortissime, sarà un esame molto importante che darà risposte importante dal piano della prestazione. Una vittoria significherebbe avere un’autostima ancora più forte. Poi però ci sono ancora tantissime partite a disposizione e le cosiddette “provinciali” insidiano quelli che sono i pronostici. La finale ...

LIVE - Inter-Juventus, le ufficiali: tutto confermato, Inzaghi con l'undici migliore per la grande sfida Ma un’Inter-Juventus come quella che andrà in scena questa sera non si verificava da tanti, tantissimi anni: una partita tra prima e seconda del campionato, o se volete, tra cacciatori e lepri per non ... Ma un’Inter-Juventus come quella che andrà in scena questa sera non si verificava da tanti, tantissimi anni: una partita tra prima e seconda del campionato, o se volete, tra cacciatori e lepri per non ...

" Arriva ai microfoni di DAZN Beppe Marotta, ad sport dell’Inter, che illustra così quanto sta per accadere a San Siro con la supersfida contro la Juventus: Quanto dello Scudetto ...

Interpellato da Tag24, Marco Tardelli ha detto la sua del big match di stasera: “A centrocampo l’Inter ha qualcosa in più, ma non sarà facile neanche per difesa e attacco.