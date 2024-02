“Maria doveva intervenire” C’è posta per te | caos dopo la scelta di Tiziana di perdonare il tradimento del marito

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 4 febbraio 2024) C’èper Te, la storia di Enzo edavanti alle telecamere del programma. La trasmissione diDe Filippi rappresenta un appuntamento fisso per gli italiani che scelgono di trascorrere il sabato sera in serenità davanti al piccolo schermo. La seconda storia che ha fatto riflettere il pubblico, sia in studio che da casa, è quella di una relazione che ha vissuto momenti di piena crisi. Il motivo? I sospetti disulla fedeltà del. La storia di Enzo ea C’èper Te cattura subito l’attenzione del pubblico. Sospettare della fedeltà del proprio partner può portare anche a limiti estremi.questi aspetti li conosce molto bene. La donna infatti è arrivata al punto di chiedere a un investigatore privato di ...