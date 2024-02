Marelli | «Contatto Cabal-Kvaratskhelia | ecco cosa penso»

(Di domenica 4 febbraio 2024) Luca, moviolista di DAZN ed ex arbitro, ha parlato deltrain Napoli-Hellas Verona Luca, moviolista di DAZN ed ex arbitro, ha parlato deltrain Napoli-Hellas Verona di Serie A.le sua dichiarazioni. PAROLE – «Superficialità da parte della squadra arbitrale nel valutare il. C’è stato un tocco sulla gamba del georgiano prima chesfiori il pallone e per me è un calcio di rigore abbastanza netto».

Napoli - Moviola Napoli-Verona di Serie A. Arrivano aggiornamenti che riguardano le ultime notizie con l'analisi dell'ex arbitro Luca Marelli per la partita Napoli-Verona, moviola sull'episodio da rig ...Kvaratskhelia, partendo da sinistra, prima salta secco Suslov con una delle sue sterzata, poi penetra in area e supera anche Cabal. Qui, però, il difensore dell’Hellas torna su di lui in scivolata e l ...Al 7' di Napoli-Verona rigore negato al Napoli dopo un intervento in scivolata in area di Cabal su Kvaratskhelia.