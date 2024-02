Marcia 10 km | a Guadix le Fiamme Gialle fanno bis | vittorie di Palmisano e Fortunato

(Di domenica 4 febbraio 2024), 4 febbraio 2024 – Uno splendido doppio successo azzurro è arrivato dalla 10 km didi, in Spagna. Nella mattina di oggi, la campionessa olimpica della 20 km Antonelladomina la gara sin dai primi minuti e chiude sul traguardo prima, con il tempo di 44:02. E’ una gara test, che si è svolta durante il raduno nella penisola iberica, che si concluderà il 13 febbraio. Nella gara femminile, laha staccato le padrone di casa Laura Garcia Caro (45:19) e Antia Chamosa (46:12). Nella competizioe maschile, comanda anche l’Italia. La vittoria è andata a Francesco. E’ stato decisivo l’attacco nel tratto finale del percorso, per liberarsi dello spagnolo Alberto Amezcua e presentarsi al traguardo in solitaria con il crono di 40:18 (Amezcua 40:30). ...

