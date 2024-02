Maratonina di Vinci | foto e classifica della 37esima edizione

VENAFRO - LATAM ABDELLAH, atleta dell'Asd International Security, vincitore assoluto della terza Half Marathon "Provincia di Isernia-Città di ...Quattro Mori Cagliari: Sfumato Per Un Niente L'accesso Alle Semifinali Di Champions League Women A pari punti con i giovani marcozziani c' ...Il taglio del nastro è avvenuto per mano del presidente nazionale Fidal Stefano Mei che ha dato il via alla giornata celebrativa della società organizzatrice “In Corsa Libera” capitanata da Davide Fio ...