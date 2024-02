Mar Rosso | raid Usa-Gb su Sana’a | colpiti almeno 30 obiettivi Houthi

L’Italia guiderà la Missione “ Aspides ” nell’Indo Mediterraneo con il ruolo di Force Commander, passo significativo per il ruolo di Roma per la ... (formiche)

In Europa, a quasi due anni dall'invasione russa in Ucraina, la stabilità dei prezzi del diesel e delle forniture di gas è messa nuovamente alla ... (iltempo)

“Il 40% del Pil italiano viene dall’export, e buona parte dell’export passa dal Mar Rosso. Quindi le minacce al traffico commerciale in quel mare sono una minaccia al nostro sistema”. Lo ha detto alla ...Ammonta a 143 milioni di euro, per la Basilicata, il valore di prodotti trasportati via mare attraverso il Mar Rosso. E’ quanto emerge dai dati del Centro studi di Confartigianato Imprese relativi ai ...Gli attacchi hanno colpito "36 obiettivi Houthi in 13 località dello Yemen in risposta ai continui attacchi dei ribelli contro le navi commerciali e internazionali, nonché le navi militari in transito ...