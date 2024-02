Mangiare sano | Coldiretti e Assigeco nelle scuole

(Di domenica 4 febbraio 2024) A promuovereuna sana alimentazione ci penserannobasket e. Sport e sana alimentazione hanno sempre viaggiato a braccetto e ora diventando il fondamento per un “patto“ tra le due realtà. "Non si può infatti praticare uno sport professionistico senza una corretta ed equilibrata alimentazione" sostengono i promotori dell’impegno. Proprio per questo, l’UCC (Unione cestistica Casalpusterlengo)Piacenza, che ha adesso il quartier generale a Codogno al rione San Biagio, ha aderito al progetto denominato “Impariamo dall’agricoltura il valore del cibo“, ideato dae sviluppato insieme a Campagna Amica, con lo scopo di promuovereuna sana alimentazione attraverso l’uso di prodotti di stagione e ...

Questa mattina, in vista dell’importante appuntamento nazionale, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena sono state presentate le squadre di Serie A femminile e maschile della società ...Mangiare sano: come fare la spesa (bene) per tutta la famiglia Spicca tra i propositi di ogni nuovo inizio o decisione di cambiare vita: ricominciare a nutrirsi in maniera equilibrata, obiettivo che ...