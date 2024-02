Malta | festival cinematografico del Capodanno cinese a La Valletta 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 febbraio 2024) La, 04 feb – (Xinhua) – Persone attendono la proiezione del film“The Rescue” presso il’s National Centre for Creativity a La, il 2 febbraio 2024. Il quinto“Happy Chinese New Year” e’ iniziato venerdi’ sera con il film“The Rescue” presso il’s National Centre for Creativity a La. Altri tre film cinesi: “My People, My Homeland”, “A Little Red Flower” e “Hi, Mom” saranno proiettati durante il, che si svolgera’ fino al 20 febbraio. (Xin) Agenzia Xinhua