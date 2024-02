Maicon | «Il gol in Inter-Juventus? Gran giornata! C’era da vincere»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 febbraio 2024) Uno dei gol più belli dell’ultracentenaria storia dil’ha segnatoil 16 aprile 2010, aprendo un 2-0 decisivo perla Serie A nell’anno del Triplete. L’ex difensore lo ricorda in campo al Meazza dal prepartita diTV. LA PRODEZZA – Sono passati quasi quattordici anni, ma nessuno dimentica l’eurogol diin2-0 del 2010. Nemmeno lui: «È stata veramente una giornata importante per la mia carriera. In quel momento lìbisogno diquella partita, dopo lo scudetto era nelle nostre mani.quel derby d’Italia è stato molto importante. Il 3-5-2? Mi piace, è un sistema che fanno molte squadre liberando gli esterni che vanno in avanti per ...