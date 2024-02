Ma chi è? | Amadeus interrotto in diretta | la reazione della Venier | Guarda

(Di domenica 4 febbraio 2024) Simpatico siparietto quello messo su dae Fiorello a Domenica In su Rai 1. Marastava facendo delle domande al direttore artistico nonché conduttore di Sanremo in vista dell'inizio del festival martedì 6 febbraio, quando all'improvviso è comparso un uomo col costume di Batman. Si trattava appunto di Fiorello. All'inizio, però, probabilmente non riconoscendolo subito, la conduttrice ha chiesto: "Ma chi è?". "Sono Batman", ha risposto lo showman siciliano facendo scoppiare tutti a ridere. "Ma tu sei qui per Sanremo?", gli ha chiesto. A quel punto però è comparso anche Fabrizio Biggio, braccio destro di Fiorello a Viva Rai2, vestito da Wondertrans. Che allaha detto: "Mara io e Batman ti seguiamo sempre, tutte le domeniche". La kermesse ligure andrà in onda su Rai 1 da martedì 6 a sabato 10 ...

Cosa vedere stasera in tv Film, serie, talk show e attualità: i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Da Che tempo che fa, sulla Nove, con in studio Fiorello e Amadeus, ...e "Domenica in" con Amadeus. Prende parte inoltre ad alcuni tour mondiali a fianco di artisti di fama internazionale del calibro di Kylie Minogue, Geri Halliwell, Robbie Williams, Ricky Martin e ...“ Russell Crowe è in Australia dove sta girando un film prenderà un aereo mercoledì per stare da noi al Festival giovedì e poi tornare in Australia per lavoro”. Amadeus a Domenica In racconta una seri ...