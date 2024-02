L’uso delle droghe è il loro malessere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024) "I comportamenti disfunzionali sono la punta dell’iceberg e nascondono un disagio, sul quale dobbiamo tutti interrogarci", è il parere di Simone Feder, educatore e psicologo, da anni in prima linea nella disaminadinamiche giovanili e nel contrasto alla droga. I dati dell’indagine Selfie condotta fra gli studenti di San Donato rispecchiano, a detta dell’esperto, un trend generale, che vede l’adolescenza come l’età nella quale diversi ragazzi sperimentano anche il primo contatto con gli stupefacenti. "Non chiamiamole, chiamiamolo piuttosto- chiosa Feder -. Oggi la società è complessa, gli adulti sono fragili e faticano a essere un punto di riferimento per le nuove generazioni. Non a caso sono in crescita, tra i giovani, anche i disturbi alimentari e gli attacchi d’ansia. Mai come adesso serve un’alleanza tra ...