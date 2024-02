Lungo inverno in vista C' è la svolta | arrivano freddo e maltempo | la data da segnare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 febbraio 2024) Quando arriva ile il vero? Dopo settimane in cui non c'è stata traccia della stagione fredda, con solo qualche sporadico e breve episodio, è inuna. Ad analizzare la situazione è 3bmeteo: “Quello che si preannuncia non sarà un semplice e breve episodio ma un periodo piuttostocaratterizzato da condizioni più tipicamente invernali. Il 9 e il 10 febbraio la protagonista principale sarà la pioggia (anche temporali). La neve potrà cadere solo sulle Alpi a quote medie, altrove sarà esclusa salvo episodi sulle cime più alte dell'Appennino. Le precipitazioni potrebbero risultare particolarmente abbondanti (anche forti) al Nord e sulle regioni tirreniche”. E dopo questo primo assaggio c'è inun radicale cambiamento: “Lo spostamento della ...