Lundberg | il gioiello Il danese è rinato E così la Virtus vola

(Di domenica 4 febbraio 2024) Terza in Eurolega e terza in campionato e con la possibilità di diventare seconda vista la sconfitta di Venezia a Reggio Emilia. Questache a causa dell’età doveva prima poi ritrovarsi senza benzina e fermarsi, continua a stupire. Guardando a quello che accade in campo il merito principale di questa mancata rottura va a Iffee Isaia Cordinier, ma alla base delle prestazione di questi due giocatori c’è un lavoro non indifferente da parte dello staff tecnico. Dalla malattia di Achille Polonara alla lombalgia di Toko Shengelia la Segafredo ne ha passate di tutti i colori, ma spesso ha trovato il modo per assorbire queste assenze dando risposte di squadra. Con il senno di poi sarebbe facile dire che si è fatto in modo che il francese e ilfossero nel pieno della forma e sebbene nello sport non ci sia mai la ...