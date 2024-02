L' ultima atroce follia giudea non merita commenti | è semplicemente uno schifo

(Di domenica 4 febbraio 2024) Come evidenziato sullo strillo del presente editoriale, possiamo tollerare tutto, dalle parole sconclusionate del Governo di Bibi il macellaio che parla di bombe atomiche e deportazioni, alle sciocchezze della Segre che non dorme pensando ai bambini uccisi dai nazisti ma non esprime dolore verso que

Dopo essere stato imprigionato dai Romani e dopo aver rifiutato di rinnegare la fede cristiana, venne giustiziato tra pene atroci. Anni dopo la curia romana ...la tradizione di mangiare l’ultima ...Un gatto di famiglia morto dopo dieci giorni di atroci sofferenze per una polpetta a base di topicida al quartiere Pichini e la battaglia di un gruppo di cittadini per salvare due cani randagi ...Macherio piange il giovane Ricky Vinci, 16 anni, morto in un incidente stradale sabato 27 gennaio a Lissone mentre era in sella al suo motorino. Una tragedia impossibile da dimenticare e che in queste ...