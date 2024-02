L' ultima atroce follia giudea non merita commenti | è semplicemente uno schifo

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 4 febbraio 2024) Come evidenziato sullo strillo del presente editoriale, possiamo tollerare tutto, dalle parole sconclusionate del Governo di Bibi il macellaio che parla di bombe atomiche e deportazioni, alle sciocchezze della Segre che non dorme pensando ai bambini uccisi dai nazisti ma non esprime dolore verso que