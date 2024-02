Lucchese-Spal 2-1 | zampata rossonera

(Di domenica 4 febbraio 2024) Lucca, 4 febbraio 2024 – Lasi aggiudica la sfida contro lae sale così a quota trenta in classifica, al termine di un match dai due volti., la sfida delle sfide, ma questa volta con obiettivi diversi. I rossoneri alla ricerca del successo dopo la sconfitta di domenica contro il Gubbio si presentano con il solito modulo. In difesa si rivede Sabbione, che prende il posto dell’infortunato Benassai, mentre in attacco c’è il debutto di Disanto accanto a Yeboah e Rizzo Pinna. Parte dalla panchina Astrologo. La prima occasione della gara è di marca estense ed arriva al 10’ con l’ex Petrovic, che gira di testa un cross di Dalmonte, ma il centravanti è scoordinato e la palla termina alta sopra la traversa. Laprova a farsi vedere al 18’ con Disanto, che di sinistro ...

La 24esima giornata del girone B di serie C deve essere quella del riscatto per l’Arezzo, che affronta l’Entella dopo due sconfitte di fila contro ... (sport.quotidiano)

Sono da poco giunte le formazioni ufficiali del match tra i rossoneri della Lucchese e la Spal, tra poco in campo al Porta Elisa. Gorgone torna a disporre di Sabbione, che parte titolare nel terzetto.Rossoneri impegnati contro gli estensi e a caccia di punti per risalire la classifica: mister Gorgone lancia dal primo minuto il nuovo arrivato Disanto e in difesa rispolvera Sabbione dopo l'infortuni ...Lasciarsi alle spalle la sconfitta con beffa a Gubbio (la decima in campionato) e tornare a far punti per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. È questo l’obiettivo della Lucchese che, ...