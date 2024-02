L’Uccellino che giocò anche nel Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 4 febbraio 2024) Era nato il 19 novembre 1934, giorno successivo a una sfida tra Fiorentina e. Scrisse pagine importanti della squadra viola e chiuse la carriera nel club partenopeo. I più attenti e i più appassionati lo hanno ricordato, rievocato e citato due giorni fa: il 2 febbraio 1964 con la casacca gigliata mise a segno cinque reti sul campo dell’Atalanta. Un pokerissimo mai riuscito per un giocatore impegnato in trasferta. La prima volte contro ilKurt Hamrin, scomparso oggi, venne portato in Italia dalla Juventus nel 1956 e affrontò per la prima volta il ‘Ciuccio’ nell’aprile ’57, a Torino: fu lui a decidere quel match, a tre minuti dal 90°. Ai partenopei rifilò dodici gol: l’ultima l’8 ottobre 1967, nella prima stagione con il Diavolo. Quando arrivò a Milanello veniva considerato un calciatore sul viale del tramonto, come Fabio Cudici e ...