Loreto spietato | Ancona ko

(Di domenica 4 febbraio 2024) Cab 196856Pesaro 87 : Bora 2, Gallo 1, Filippetti 3, Piccionne 6, D’Agnano 10, Kumer, Tamboura 1, Barletta 4, Zanotto 4, Paoletti 23, Diop 2, Balducci. All. Petitto. ITALSERVICEPESARO: Rupil 7, Lovisotto 4, Cevolini, Battisti ne, Cipriani 10, Maruca 26, Tombari, Tognacci 5, Foglietti D. 8, Broglia 3, Martinez 10, Casoni 14. All. Foglietti S. Parziali: 13-27, 28-47, 40-68, 56-87. Usciti per 5 falli: nessuno. Rullo compressore Italservice. Adi gialloblu non fanno sconti contro i giovani dorici. Sembra che ormai la squadra del presidente Lorenzo Pizza abbia trovato la sua strada. Quella contro la Cab è stata una partita senza storia. I pesaresi sono partiti subito con il turbo e per i padroni di casa c’è stato poco da fare. Nel primo quarto ilconduceva ...