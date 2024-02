L’opposizione a caccia del candidato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 febbraio 2024) La politica folignanese è in fermento, in vista delle prossime elezioni amministrative. Se il sindaco uscente, Matteo Terrani, ha già confermato la sua ricandidatura, da parte delci sono state voci sull’ex assessore Peppe Paci ma anche su Fulvio Corradetti, Stefania Aliberti e Dario Albertini. Ciò aveva portato Valerio Pignotti, coordinatore provinciale di Forza Italia, a chiedere un maggior coinvolgimento tra i partiti e le realtà di centrodestra. Lo stesso aveva auspicato di ‘fare squadra’ attorno a Pietro Principi, consigliere comunale che fusindaco nel 2019. In risposta a tutte le indiscrezioni circolate, è intervenuta l’associazione ‘Folignano Futura’. "Crediamo sia giunto il momento di fare chiarezza – scrive ‘Folignano Futura’ -. Il nostro è un movimento civico-culturale, impegnato sul territorio per l’ascolto delle ...