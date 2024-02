Lo stupro di Catania non merita la prima pagina | gli aguzzini sono clandestini “accolti” perché minorenni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 4 febbraio 2024) Lei è una ragazzina. Lui, il fidanzato, ha solo 17 anni. I passanti li hanno soccorsi mentre in lacrime e sotto choc chiedevano aiuto in via Etnea, il corso principale di. La città è sconvolta. La presidente del Consiglio ha promesso che verrà fatta giustizia. Eppure la notizia non “buca” su alcune prime pagine: Repubblica evita, La Stampa pure, Avvenire fa lo stesso, Il manifesto non menziona proprio l’accaduto, il Domani dedica al fatto quattro righe omettendo di scrivere che il branco era nero, cioè composto da egiziani entrati illegalmente in Italia ein comunitàminori. Per l’Unità nulla è successo. Per Il Fatto quotidiano la notizia non è da. Le ragionievidenti, ma è bene riassumerle: la vittima non si chiama Ilaria e non è una maestrina ...