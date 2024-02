Lo Spezia riprende il Catanzaro Vantaggio calabrese con Iemmello poco dopo arriva il pari di Jagiello E poteva anche scapparci la vittoria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Con il mercato archiviato e una squadra finalmente restaurata, locerca di risalire la china col, ma non va oltre il. I calabresi, in zona play-off, non ci stanno a subire, si presentano con il loro classico 4-4-2 da contropiede e dimostrano di essere un osso duro. Loconferma per nove undicesimi la squadra di Pisa, con Nagy edall’inizio per Vignali e Kouda, presente in stampelle. L’ungherese si posiziona sul centro-destra, affiancando Salvatore Esposito in cabina di regia e arretrando da centro-mediano in fase di non possesso,per far ripartire il gioco.è un incursore sempre pronto all’inserimento che dimostra di essere un fattore tra i cadetti. Esposito rischia di pestarsi i piedi con Nagy, ma il napoletano è ...