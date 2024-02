Lo smog resta sopra i limiti | anche l’anticiclone resiste

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di domenica 4 febbraio 2024) LE POLVERI SOTTILI. Aria sempre più inquinata a Bergamo e provincia. Da 12 giorni consecutivi le polveri sottili sono oltre idi legge: l’ultimo rilevamento dell’Arpa relativo a venerdì 2 febbraio parla di una concentrazione di Pm10 a Bergamo tra i 53 microgrammi per metro cubo in via Meucci e i 68 di via Garibaldi.