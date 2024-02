Lo sfogo di mister Dionisi | La differenza? I cambi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Altra settimana di passione in vista per i neroverdi. Le fatiche che la squadra diha sparso lungo queste 23 giornate sono le stesse manifestate sul prato bolognese, vanificando una prima parte di match nemmeno male con una ripresa che lo ha visto, suo malgrado, consegnarsi al Bologna. Merito anche della squadra di Motta – più forte – ma che qualcosa ai neroverdi manchi lo rende evidente (anche) un ruolino di marcia complicatissimo e una pericolosa inclinazione a subire. La strada, insomma, resta in salita, e il piano si inclina, anche perché il mercato non sembra averato un’inerzia non particolarmente incoraggiante. "Neiloro hanno guadagnato molto, noi abbiamo perso molto: mi spiace ammetterlo, ma è così. La partite non durano né un tempo né sessanta minuti, ma non finiscono mai. Siamo riusciti a fare quanto ...