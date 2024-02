Lo schiaffo del vescovo | Cattolici in politica irrilevanti I partiti prevaricano le coscienze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 febbraio 2024) Il voto della dem Anna Maria Bigon contro la legge sul fine vita e la sua defenestrazione continuano a dividere la sinistra e i. È una ferita che brucia. Ieri ha affrontato di petto la questione ildi Faenza, Mario Toso. I, ha detto, sono ", o peggio afoni" in. E i politici, ma anche i sindacalisti, "non mantengono un legame con la fede", vista invece "come un inciampo". Toso ha aperto ieri il ciclo di incontri organizzati dalla Scuola diocesana di Bologna per la formazione all’impegno sociale e politico. "Guardate cosa è successo alla povera Bigon in Veneto – ha detto ildi Faenza – sulla legge sul fine vita ha votato secondo coscienza e per questo l’hanno invitata a uscire. Questi sono i ...