LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Tocci-Marsaglia si giocano la qualificazione olimpica nel sincro 3 metri

(Di domenica 4 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della terza giornata del Mondiale di, in scena a Doha, Qatar. Si torna a competere nell’Hamad Aquatic Centre con le fasi preliminari deidalla piattaforma femminile e la finale dei 3nizzati maschili, gara che metterà in palio dei pass per i Giochi Olimpici di Parigi. Si parte alle 08.00 italiane con il primo turno deida 10, piattaforma, femminili. In gara ci saranno 46 atlete totali. Saranno due le azzurre in gara: Sarah Jodoin Di Maria e Maia Biginelli. Per loro l’obiettivo è quello di riconfermare, almeno, quanto fatto a Fukuoka lo scorso ...