LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | subito Biginelli e Jodoin Di Maria | poi Tocci-Marsaglia nel sincro

(Di domenica 4 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI NUOTO Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della terza giornata del Mondiale di, in scena a Doha, Qatar. Si torna a competere nell’Hamad Aquatic Centre con le fasi preliminari deidalla piattaforma femminile e la finale dei 3 metrinizzati maschili, gara che metterà in palio dei pass per i Giochi Olimpici di Parigi. Si parte alle 08.00 italiane con il primo turno deida 10 metri, piattaforma, femminili. In gara ci saranno 46 atlete totali. Saranno due le azzurre in gara: SarahDie Maia. Per loro l’obiettivo ...