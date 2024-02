LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | ottimo terzo tuffo di Marsaglia e Tocci che scalano la classifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPERCHE’ BIGINELLI E DI MARIA SONO UFFICIALMENTE QUALIFICATE ALLE OLIMPIADI 14.42 L’Australia ottiene 66.23 punti con il. Ricordiamo che gli australiani hanno commesso un errore nella serie precedente. 14.41 43.20 punti per il Kazakhistan. 14.40 65.70 punti per la Croazia, che paga il coefficiente più basso. I croati erano a pari punti con l’Italia dopo due serie. 14.39 Totalmente fuori sincronia gli atleti lituani, che vengono pesantemente penalizzati dai giudici. 14.38per gli americani, che ottengono 66.60 punti a causa di un’apertura troppo ampia di Capobianco. 14.38 33 punti per Hong Kong. 14.37da parte di, che ...