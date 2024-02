LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | iniziata la finale | Tocci e Marsaglia vanno a caccia del pass olimpico

Leggi tutta la notizia su oasport

PERCHE' BIGINELLI E DI MARIA SONO UFFICIALMENTE QUALIFICATE ALLE OLIMPIADI 13.37 Tuffo discreto per Macao, che ottengono 37.80 punti. Ora è il momento della Gran Bretagna. 13.36 Buon tuffo per il Brasile che inizia con 45 punti, forti sia di una buona esecuzione che di una discreta sincronia. Ora è il momento di Macao. 13.36 Inizia la gara! 13.34 Ricordiamo che i primi duesono obbligatori, ossia con coefficiente fisso di 2.0. 13.33 Con l'ingresso a bordo vasca della Svizzera termina la presentazione delle nazioni in gara. A breve si partirà con il primo tuffo, quello della coppia brasiliana. 13.30 Dopo la presentazione delle prime 14 nazioni queste iniziano a salire verso il trampolino per liberare lo spazio a bordo vasca. 13.28 Questa la start list di questa: 1 ...