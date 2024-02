LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | azzurri non perfetti nella prima rotazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPERCHE’ BIGINELLI E DI MARIA SONO UFFICIALMENTE QUALIFICATE ALLE OLIMPIADI 13.53 Tuffo sufficiente per la Lituania, che ottiene 38.40 punti. 13.52 Imprecisione nell’asincronia per gli Stati Uniti, con molta luce tra i due corpi degli americani, che totalizzano 45.00 punti. 13.51 35.40 punti per Hong Kong, completamente asincroni in questo tuffo. 13.50 45.60 punti per l’Italia, penalizzata da un’entrata in acqua imperfetta da parte di Tocci. 13.50 Ora è il momento del primo tuffo dell’Italia. 13.49 Buon tuffo per i due colombiani, che però pagano una differenzafase di molleggio. La Colombia ottiene 45.60 punti. 13.48 C’è troppo spazio tra i due corpi per la Malesia, che totalizza 45.00 punti 13.47 41.40 per la coppia indonesiana, che commettono diversi errori sia nell’esecuzione, uno ...