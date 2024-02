LIVE Snowboardcross | Gudauri 2024 in DIRETTA | Visintin | Leoni e Sommariva passano ai quarti | attesa per Moioli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:31il turno Adammczykova e Casta, cadono per un contatto Petit Lenoir e Siegenthaler Quarterfinal – Heat 2 RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER 2 INTER 3 1 4 ADAMCZYKOVA Eva CZE 3 3 2 2 12 CASTA Lea FRA 2 2 1 DNF 5 PETIT LENOIR Manon FRA 4 1 – RAL 13 SIEGENTHALER Sina SUI 1 4 – 9:29 E’ il momento della seconda batteria, ricordiamo chesarà impegnata nella quarta heat. Fari su Casta e Adamczykova Quarterfinal – Heat 2Next RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER 2 INTER 3 12 CASTA Lea FRA – – – 5 PETIT LENOIR Manon FRA – – – 4 ADAMCZYKOVA Eva CZE – – – 13 SIEGENTHALER Sina SUI – – – 9:28 Come da pronostico Trespuech chiude al comando, passa anche Brockhoff Quarterfinal – Heat ...