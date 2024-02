LIVE Snowboardcross | Gudauri 2024 in DIRETTA | Leoni passa ai quarti | attesa per Visintin e Moioli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:08 Ecco la quarta batteria. Fari puntati su Haemmerle che sarà nella stessa batteria con il fratello Luca. 1/8 Final – Heat 4 RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER 2 INTER 3 20 CHOLLET Aidan FRA – – – 4 HAEMMERLE Alessandro AUT – – – 13 LE BLE JAQUES Leo FRA – – – 29 HAEMMERLE Luca AUT – – – 9:07 Batteria combattuta, alla fine la spuntano un tranquillo Jake Vedder e Koblet, bravo a battagliare. 1/8 Final – Heat 3 RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER 2 INTER 3 1 12 VEDDER Jake USA 1 1 1 2 5 KOBLET Kalle SUI 2 3 3 3 53 NIGHTINGALE Huw GBR 4 4 4 4 28 PICKL David AUT 3 2 2 9:05 Ora è il momento della terza batteria. Ecco i quattro contendenti 1/8 Final – Heat 3 RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER 2 INTER ...