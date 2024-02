LIVE Snowboardcross | Gudauri 2024 in DIRETTA | Leoni e Sommariva passano ai quarti | attesa per Visintin e Moioli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:19Beckaus e Moffat, abbastanza in controllo per tutta la durata della batteria, brutta caduta per Bozzolo, adesso soccorso dallo staff sanitario. 1/8 Final – Heat 7 RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER 2 INTER 3 1 23 BECKHAUS Leon GER 1 1 1 2 26 MOFFATT Liam CAN 3 3 2 3 39 KROH Andreas AUT 4 4 3 DNF 10 BOZZOLO Loan FRA 2 2 – 9:17 Siamo arrivati alla penultima batteria, poi ci sarà1/8 Final – Heat 7Started RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER 2 INTER 3 23 BECKHAUS Leon GER 1 – – 10 BOZZOLO Loan FRA 2 – – 26 MOFFATT Liam CAN 3 – – 39 KROH Andreas AUT 4 – – 9:16 BRAVISSIMO LORENZO A CHIUDERE LE PORTE! L’azzurro passa per secondo per 3 centesimi!aicon ...