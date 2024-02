LIVE Snowboardcross | Gudauri 2024 in DIRETTA | comincia la gara!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:02 Adesso è il momento di Tommaso Leoni, impegnato nella seconda batteria RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER 2 INTER 3 24 LEONI Tommaso ITA – – 25 SODOGAS Quentin FRA – – 8 LAMBERT Adam AUS – – 9 BOLTON Cameron AUS – – 9:01 Grondin domina la batteria, passa anche Senna Leith 1/8 Final – Heat 1 RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER 2 INTER 3 1 1 GRONDIN Eliot CAN 2 1 1 2 17 LEITH Senna USA 1 2 2 3 33 KIRCHWEHM Umito GER 3 3 4 4 16 BAUMGARTNER Nick USA 4 4 3 9:00 Si! Parte la prima batteria degli ottavi di Finale della gara maschile Fari puntati su Grondin 1/8 Final – Heat 1 RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER 2 INTER ...