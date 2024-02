LIVE – Slalom maschile Chamonix 2024 | prima e seconda manche in DIRETTA

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ile latestuale dellodi, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sono sette gli azzurri scelti per prendere parte alla settima gara stagionale tra i pali stretti nella località francese: Filippo Della Vite, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala e Alex Vinatzer. L’uomo del momento è il tedesco Linus Strasser, che si è aggiudicato le ultime due prove andate in scena tra Kitzbuehel e Schladming. Sarà duello con l’austriaco Manuel Feller, in grande forma altrettanto e leader della classifica di specialità. Non manca la concorrenza. Da tenere d’occhio su tutti i norvegesi Timon Haugan, Henrik Kristoffersen e Alexander Steen Olsen, il padrone di casa Clement Noel, il croato Filip ...

Oggi a Chamonix, sulla pista La Verte des Houches è in programma lo slalom speciale maschile con inizio della 1ª manche alle ore 9:30, alle 12:30