LIVE Sci alpino | Slalom Chamonix 2024 in DIRETTA | Yule sfrutta il numero 1 | risale Vinatzer | attesa per Sala

(Di domenica 4 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLO13.03: Va in sedicesima posizione Seymour che perde tanto nel finale, 1?02 il suo ritardo. Ora Pertl 13.03: Seymour all’intermedio ha 36 centesimi di ritardo 13.02. Questa la classifica dopo le prime 15 discese della seconda manche: 1Daniel SUI 1:36.24 2 KOLEGA Samuel CRO 1:36.65 +0.41 3Alex ITA 1:36.70 +0.46 4 RYDING Dave GBR 1:36.74 +0.50 5 GINNIS AJ GRE 1:36.78 +0.54 6 GSTREIN Fabio AUT 1:36.81 +0.57 7 STROLZ Johannes AUT 1:36.84 +0.60 7 STRASSER Linus GER 1:36.84 +0.60 9 STEEN OLSEN Alexander NOR 1:36.95 +0.71 10 MATT Michael AUT 1:37.12 +0.88 13.00. Brutta prova per lo svizzero Aerni che perde tantissimo, è 12mo a 92 centesimi dache sta scalando tante posizioni 12.59. Aerni ...

Privo dello squalificato (e infortunato) Buongiorno, Juric sceglie Sazonov al centro della difesa. Davanti non si cambia con Vlasic alle spalle di Zapata e Sanabria. Emergenza in difesa per Inzaghi, c ...Il francese Clement Noel in 47.09 è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Chamonix, il settimo dei 12 in programma in questa stagione. Secondo il norvegese Timon Haugan in 47 ...Segui Slalom Uomini di Chamonix con la diretta live di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Sci Alpino.