LIVE Sci alpino | Slalom Chamonix 2024 in DIRETTA | Sala in corsa per il podio | Vinatzer può rimontare Guida Noel

(Di domenica 4 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLO10.05 1.19 di ritardo e 13° posto per l’austriaco Pertl, mentre il croato Samuel Kolega finisce davanti ain 17esima posizione. Si prosegue con lo svizzero Luca Aerni. 10.03 Davvero bravo Raschner, che sigla il miglior tempo del primo intermedio e limita i danni sino al traguardo. Sesto posto per l’austriaco ad 82 centesimi da. Altra piccola pausa, poi toccherà all’austriaco Adrian Pertl. 10.02 Inforcata per il tedesco Sebastian Holzmann. Si prosegue con l’austriaco Dominik Raschner. 10.01 Senza errori anche la prova di, ma evidentemente la pista ora è già segnata. 15° posto ad un secondo e 47 centesimi daper l’azzurro, che nella seconda manche potrà sfruttare un ...

Segui Slalom Uomini di Chamonix con la diretta live di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Sci Alpino.Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Chamonix in Francia, valevole per la coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. E’ l’unica gara di sci alpino in ...Diretta slalom Chamonix streaming video Rai, oggi domenica 4 febbraio 2024: orario e risultato live per la gara di Coppa del Mondo di sci in Francia.