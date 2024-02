LIVE Sci alpino | Slalom Chamonix 2024 in DIRETTA | Rimonta leggendaria di Yule! E’ decimo il miglior Vinatzer della stagione

(Di domenica 4 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLO13.33. gara ovviamente falsata da una neve primaverile, tra quelli che sorridono c’è anche l’austriaco Feller che chiude al quarto posto e aumenta il vantaggio sugli inseguitori in Coppa del Mondo di specialità 13.32. Qualche sorriso anche in casa azzurra con Alexche ottiene il suorisultato stagionale ine la prima top 10 dell’anno, chiudendo alposto, anche lui con una grandedi undici posizioni, Gross chiude al 21mo posto, Tommaso Sala 26mo, dopo un’ottima prima manche, vittima di un paio di errori nella seconda che non gli hanno permesso quantomeno di limitare i danni viste le condizionipista 13.30: Cosa ha ...

Privo dello squalificato (e infortunato) Buongiorno, Juric sceglie Sazonov al centro della difesa. Davanti non si cambia con Vlasic alle spalle di Zapata e Sanabria. Emergenza in difesa per Inzaghi, c ...Il francese Clement Noel in 47.09 è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Chamonix, il settimo dei 12 in programma in questa stagione. Secondo il norvegese Timon Haugan in 47 ...Segui Slalom Uomini di Chamonix con la diretta live di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Sci Alpino.