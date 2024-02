LIVE Sci alpino | Slalom Chamonix 2024 in DIRETTA | Noel in testa | Sala sbaglia in fondo Attesa per Vinatzer

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLO9.43 Sbavature nella parte finale anche per Rochat, quinto a 97 centesimi dalla. Con il pettorale numero 10 è il momento dello svedese Alexander Sten Olsen. 9.42 Primi due settori perfetti per, che era in vantaggio di 23 centesimi, poi tre sbavature che lo portano in quarta posizione a 94 centesimi da. Ancora Svizzera con Marc Rochat. 9.40 Ottima la prova di Haugan, che si inserisce in seconda posizione a 23 centesimi dal leader francese. E’ il momento del primo azzurro, al cancelletto di partenza Tommaso. 9.39 Tanta fatica per Kristoffersen, che non commette ma manca visibilmente in accelerazione. Lenta la dinamica del norvegese, quarto a 94 centesimi da ...