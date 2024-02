LIVE Sci alpino | Slalom Chamonix 2024 in DIRETTA | inizia la prima manche | Sala con il pettorale 8

(Di domenica 4 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLO9.32 47.42 il crono di Manuel Feller. L’austriaco non ha commesso alcun errore ed è parso in spinta durante tutta la. Tracciatura davvero facile su un pendio poco ripido. Si prosegue con il francese Clement Noel.9.29 Ci siamo, sta perre ladellomaschile di. 9:27 Giornata importante per gli italiani, che devono riuscire a mettere in piedi duedillo per ottenere finalmente un risultato da ricordare. 9.23 Tracciatura dellaaffidata al tecnico greco. Sarà dunque una run ...

Diretta slalom Chamonix streaming video Rai, oggi domenica 4 febbraio 2024: orario e risultato live per la gara di Coppa del Mondo di sci in Francia.Controllo neve positivo e via libera della Fis alle gare di coppa del mondo donne di Crans Montana. Si tratta di due discese ed un superG in programma dal 16 al 18 febbraio nella localita' alpina elve ...