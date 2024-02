LIVE – Pallanuoto femminile | Mondiali Doha 2024 | Italia-Gran Bretagna 22-9 in DIRETTA

(Di domenica 4 febbraio 2024) Latestualedel match d’esordio dell’dicontro laneidi, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Il Setterosa è nettamente favorito e vuole iniziare la competizione iridata con il piede giusto, con l’obiettivo finale di strappare il pass olimpico per Parigi. L’appuntamento è alle ore 14.30ne di domenica 4 febbraio all’Aspire Dome di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedel match tradi...

La DIRETTA testuale LIVE del match d’esordio dell’Italia femminile di Pallanuoto contro la Gran Bretagna nei Mondiali di Doha 2024 , in corso di ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.55? Inizia il terzo quarto, palla all’Italia. 0.00 Finisce il secondo quarto, Italia-Gran Bretagna ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.20 Gooooooooooooooool, Bianconi con un pallonetto, Italia-Gran Bretagna 14-5 . 3.57 Gooooooooooool, ... (oasport)

La DIRETTA testuale LIVE del match d’esordio dell’Italia femminile di Pallanuoto contro la Gran Bretagna nei Mondiali di Doha 2024 , in corso di ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.20 Goooooooooooool, Cergol, penalty perfetto, Italia-Gran Bretagna 19-8 . 7.18 Gooooooooooooool, Bettini, ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.57 Goooooooooooooool, Avegno, rete di forza dalla corta distanza, Italia-Gran Bretagna 20-8 . 2.11 Gran ... (oasport)

Il Settebello a caccia del pass olimpico, domani debutto col Kazakistan ROMA (ITALPRESS) - Dal bronzo europeo verso il pass olimpico. Il ...Diretta Italia Gran Bretagna streaming video Rai, oggi 4 febbraio: orario e risultato live della partita del Setterosa ai Mondiali pallanuoto 2024 a Doha.Oggi non ci saranno match di pallanuoto femminile trasmessi in diretta tv, ma Rai Sport HD proporrà la differita di Italia-Gran Bretagna alle ore 15.45, mentre la diretta streaming sarà disponibile in ...