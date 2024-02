LIVE Nuoto di fondo | 10 km Mondiali 2024 in DIRETTA | niente medaglia | ma doppio pass olimpico per l’Italia!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI10.22 Acerenza e Verani non sono riusciti nell’intento di salire sul podio. I due azzurri hanno però centrato l’obiettivo primario di questa gara: ottenere i dueolimpici. 10.21 Entrambi gli italiani sono arrivati tra i primi 10. L’Italia ha così conquistato dueper i Giochi Olimpici di Parigi. 10.21 Bagarre totale per il terzo posto, con 7 atleti arrivati insieme al tocco. Insembra aver avuto la meglio l’inglese Hector Parode, ma servirà il photofinish. 10.20 ORO RASOVSZKY! Argento per Olivier. 10.20 Acerenza è scivolato in quarta posizione, poco dietro a Betlehem. 10.19 Se ne vanno in due!! Rasovszky ed Olivier hanno qualche metro di vantaggio su 4 ...