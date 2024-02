LIVE Nuoto di fondo | 10 km Mondiali 2024 in DIRETTA | Acerenza terzo dopo metà gara | Verani rimane più coperto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI09.31 Scocca in questo momento l’ora di. Fino a questo momento c’è stato un solo tentativo di attacco, sferrato da Wellbrock nei primissimi metri di. Il tedesco ha poi scelto di abbassare il ritmo, lasciandosi sfilare da un paio di atleti. 09.29in testa al gruppo Rasovszky, che è l’atleta con più metri in prima posizione fino ad ora. L’azione dell’ungherese però non sta scremando il gruppo, il quale è ancora composto da una quarantina di atleti. 09.27 Diciannovesima posizione per, chenel vivo del gruppo. 09.26 L’ungherese è primo davanti a Fontaine,e Betlehem. Ha perso qualche posizione Wellbrock, ...