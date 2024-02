LIVE Nuoto di fondo | 10 km Mondiali 2024 in DIRETTA | Acerenza e Varani puntano alla top13 per il pass olimpico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIBuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenutitestuale della seconda giornata deididi, in scena a Doha, Qatar. Dopo la 10 km femminile della giornata di ieri è il momento della gara maschile sulla medesima distanza. Così come avvenuto per le donne oltre alle medaglie ci saranno iper i Giochi Olimpici di Parigi. Al via della 10 km maschile in acque libere saranno 79 atleti, di cui 2 italiani: Domenicoe Dario Verani. Il primo proverà a migliorare il risultato ottenuto a Fukuoka, dove ha terminato la gara in ...